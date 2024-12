Sanità, Olidata lancia la piattaforma BeatBeat per il monitoraggio della salute

Olidata

(Teleborsa) -, di cui fa parte, società quotata su Euronext Milan,. Grazie all’esperienza del Gruppo Olidata, è stata messa a punto la, pered offrire risposte rapide a pazienti affetti da insufficienza cardiaca avanzata.La piattaforma consentirà ditra il personale sanitario - medici, infermieri, operatori a domicilio - e pazienti, promuovendo comportamenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti.La soluzione BeatBeat è composta da, una(Clinical Tool Platform) e(AHF Clinical Dashboards) che facilitano la visualizzazione in tempo reale e il supporto alle decisioni. Il(VCC) centralizza queste soluzioni, facilitando il coordinamento del processo di cura.Pionieri dell'innovativa piattaforma, che ne garantiranno l'implementazione costante grazie ai test eseguiti sul campo. Il primo test effettuato tra l’11 e il 12 dicembre in Spagna, per poi proseguire nelle altre strutture ospedaliere., dopo l'esperienza del progetto con Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, per screening e diagnosi precoce dei tumori al polmone. "La salute pubblica e la sanità necessitano di un forte programma di digitalizzazione, per affinare le ricerche e le cure destinate ai pazienti commenta, AD Olidata, aggiungendo "crediamo che una sinergia pubblico-privato sia fondamentale per il benessere dei cittadini e siamo orgogliosi dei passi in avanti che stiamo facendo in questo campo".