Aeroporto Heathrow, Ardian e fondo saudita PIF diventano i maggiori azionisti

(Teleborsa) -, società di private equity leader a livello mondiale, ha annunciato, holding che, la società che gestisce il principale scalo londinese. la quota è stata rilevata dae da alcuniContestualmente,dagli stessi azionisti, attraverso un veicolo separato. PIF, fondo sovrano saudita, aspra con questa operazione, coordinata con Ardian, di essere aertefice dello sviluppo dello scalo. £L'investimento nell'aeroporto di Heathrow - si sottolinea - è in linea con la strategia di PIF volta a supportare settori e aziende importanti, come partner di lungo termine e come parte del suo portafoglio globale di asset"."Siamo estremamente orgogliosi di entrare a far parte della famiglia di Heathrow. Heathrow è un asset infrastrutturale globale iconico e questa transazione segna un altro momento fondamentale per Ardian", commenta, Vicepresidente esecutivo e Responsabile Infrastrutture di Ardian, aggiungendo "abbiamo una grande passione per le infrastrutture e per il ruolo che svolgono consentendo la crescita e supportando la transizione verso un impatto zero per l'ambiente. “Intendiamo supportare il management team di Heathrow mentre lavora per raggiungere entrambi gli obiettivi, facendo crescere l’aeroporto in modo sostenibile negli anni a venire"."Il Regno Unito è un mercato prioritario per Ardian e questa transazione si basa sul nostro track record di 17 anni di investimenti infrastrutturali di successo nel Paese. Il nostro investimento nell’aeroporto leader in Europa e nel gateway internazionale del Regno Unito si avvarrà dell’esperienza di Ardian nel settore dell’aviazione, compresi i precedenti investimenti nell’aeroporto di Londra Luton e le partecipazioni in sei aeroporti in Italia", ricorda, Co-Responsabile Infrastructure Europe e Senior Managing Director di Ardian, presidente di Heathrow Airport Holdings, sottolinea che l'aeroporto "è una risorsa nazionale vitale che collega il Regno Unito al mondo e promuove la prosperità in ogni angolo del paese" ed ora ha dalla sua un gruppo di "investitori esperti in infrastrutture impegnati nel nostro sviluppo e nella nostra crescita a lungo termine"."La nostra prima missione è garantire la crescita economica in ogni angolo del Regno Unito per migliorare gli standard di vita. Attrarre investimenti sulle nostre coste contribuisce a raggiungere questo obiettivo. Ecco perché questo investimento è importante, afferma il, aggiungendo "è anche un forte segno di fiducia nel Regno Unito, e si aggiunge ai 63 miliardi di sterline di investimenti garantiti da investitori internazionali all’inizio di quest’anno, dimostrando che la Gran Bretagna è tornata in attività".“Questo enorme investimento a Heathrow è un enorme segno di fiducia nel nostro settore aeronautico leader a livello mondiale. Vedere gli investitori globali investire miliardi nell’economia del Regno Unito dimostra che siamo una destinazione di investimento provilegiato, afferma il Segretario di Stato per gli affari e il commercio