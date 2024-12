ESMA: nonostante MiCA le crypto restano molto rischiose, non cadere in facili entusiasmi

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, hariguardo ai rischi connessi alla rapidissima diffusione negli ultimi mesi e all'aumento significativo e improvviso del valore di mercato delle, che ha raggiunto nuovi record.L'ESMA "mette in guardia gli investitori dal" e afferma che gli investitori "dovrebbero riflettere attentamente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria e considerare le proprie esigenze e obiettivi finanziari", si legge in una nota.Viene anche fatto notare che i nuovi record del Bitcoin sono arrivati soloalle aziende che forniscono servizi di criptovalute. Il MiCA darà il via a una nuova era di supervisione per le criptovalute e i servizi correlati, poiché i mercati delle criptovalute non sono ancora regolamentati a livello UE. MiCA migliorerà le protezioni per i detentori di cripto-asset e i clienti dei fornitori di servizi di cripto-asset, nonché l'integrità di questi mercati.L'ESMA ricorda agli investitori che, "". Inoltre, "molti cripto-asset sono altamente speculativi e volatili, con prezzi soggetti a fluttuazioni improvvise ed estreme, anche durante la notte. Il recente aumento del prezzo di alcuni cripto-asset potrebbe quindi essere un altro picco di breve durata. Inoltre, i cripto-asset sono soggetti a nuovi rischi a causa della tecnologia sottostante".L'ESMA evidenzia che le tutele di MiCA sono meno estese di quelle per i prodotti di investimento tradizionali. Ad esempio, i cripto-asset. Le norme che coprono i servizi di investimento tradizionali (MiFID II) richiedono alle società di investimento di partecipare a regimi di indennizzo degli investitori. Tali schemi compensano gli investitori, ad esempio, se una società di investimento fallisce e non è in grado di restituire gli strumenti finanziari appartenenti a un investitore. Al contrario, MiCA non prevede simili protezioni per gli schemi di compensazione degli investitori per i clienti dei fornitori di servizi di cripto-attività.Inoltre, a differenza delle norme che riguardano i servizi di investimento tradizionali, MiCA non richiede a tutti i fornitori di servizi di cripto-attività didi cripto-attività che desiderano negoziare. Infine, i fornitori di servizi di cripto-attività non hanno alcun obbligo di segnalare ai clienti, su base periodica, le cripto-attività che detengono per conto dei clienti e il loro valore aggiornato o attuale.L'ESMA fa anche notare che i clienti potrebbero non beneficiare di tutte le protezioni immediatamente dopo l'entrata in vigore del MiCA. La maggior parte degli Stati membri ha scelto infatti di consentire ai fornitori di servizi di cripto-attività nazionali esistenti di operare senza una licenza MiCA durante undopo che MiCA diventa applicabile. Di conseguenza, i clienti potrebbero non beneficiare appieno delle tutele MiCA fino al 1° luglio 2026, mentre lefinché il fornitore di servizi di cripto-asset non sarà autorizzato.Infine, i clienti devono essere, sottolinea l'Autorità. Gli investimenti in cripto-asset o servizi correlati offerti da società extra-UE comportano infatti tutele ancora più basse, rischi maggiori di frode e truffe e ricorso limitato (se presente) in caso di controversie o reclami contro il fornitore. L'ESMA sottolinea che gli investitori non sono protetti da MiCA quando i servizi di cripto-asset sono forniti da società non autorizzate nell'UE.