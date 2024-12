Ferrovienord nomina il nuovo CdA, Rossetti nominato Presidente

Ferrovienord

(Teleborsa) - L’assemblea diha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il nuovo CdA risulta così composto: Pier Antonio Rossetti Presidente, Marco Barra Caracciolo Consigliere delegato, Teresa Federici, Cristina Chiappa Elia Pantaleoni Consiglieri.Pier Antonio Rossetti, nato nel 1975, avvocato ed esperto di diritto civile, soprattutto in ambito commerciale e immobiliare, è già stato vicepresidente di Ferrovienord da luglio 2012 a luglio 2015, occupandosi delle competenze giuridico amministrative del CdA e seguendo la stesura del sistema di qualificazione delle imprese per le opere civili.