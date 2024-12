Guala Closures, Andrea Lodetti nominato Amministratore Delegato

(Teleborsa) -, colosso italiano della produzione di chiusure per liquori, vini, birra, acqua e bevande, ha annunciato ladel Gruppo. Lodetti prende il posto di Mauro Caneschi, che il 30 settembre aveva rassegnato le dimissioni per perseguire altre opportunità al di fuori del Gruppo.Precedentemente, Lodetti, produttore leader di soluzioni per il packaging farmaceutico in vetro e plastica, con nove stabilimenti produttivi in Europa e una presenza globale. Durante il suo mandato l'azienda ha raddoppiato il fatturato e l'EBITDA. Nel corso della sua carriera, Lodetti ha inoltre ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà industriali come Ceramiche Richetti (settore delle piastrelle di ceramica) e Snaidero Group (settore delle cucine).A settembre 2024, il Gruppo ha raggiunto undi 866 milioni di euro e undi 194 milioni di euro considerando i 12 mesi precedenti e includendo le recenti acquisizioni di Astir in Grecia e Fengyi in Cina."Andrea Lodetti è un professionista di talento con una profonda comprensione degli elementi chiave che caratterizzano il successo di Guala Closures - ha dettodel Consiglio di Amministrazione di Guala Closures - Sono lieto di accoglierlo come Amministratore Delegato per guidare il Gruppo nella sua prossima fase di crescita. Alla luce della comprovata esperienza nel favorire lo sviluppo di diverse realtà imprenditoriali, della sua visione strategica e grande ambizione, siamo felici di collaborare con lui nei prossimi anni".