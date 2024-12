Intesa Sapaolo, Pastorino: "aziende fondamentali per promuovere la genitorialità"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Le aziende private hanno un ruolo fondamentale per promuovere la genitorialità, inabbiamo introdotto misure per permettere alle persone di conciliare al meglio i tempi dedicati al lavoro e alla famiglia". E' quanto affermato da Chiara Pastorino People Management & Development Intesa Sanpaolo, in occasione degli Stati Generali della Natalità in corso a Milano.Queste misure - ha agigunto "comprendono lo smart working, la possibilità di avere un giorno libero a settimana, la flessibilità di orario in entrata, oltre a un potenziamento di permessi e congedi anche per la paternità. Si tratta di misure che aiutano le famiglie a dividersi i carichi di cura e danno la possibilità di realizzare un progetto personale e familiare".