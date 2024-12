BCE completa integrazione dei rating di Scope. Aumenta copertura delle banche

Deutsche Bank

Commerzbank

Credit Agricole

BNP Paribas

Banco Santander

BBVA

UniCredit

Intesa

(Teleborsa) - Laper le attività negoziabili nel suo quadro di valutazione del credito, ponendo l'agenzia di rating europea su un piano di parità con l'oligopolio delle agenzie statunitensi.Con l'integrazione da parte della BCE dei rating di Scope nell'Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF), gli strumenti di debito con rating Scope sonodella banca centrale. Scope è l'unica agenzia di rating europea i cui rating sono utilizzati dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dell'area euro."L'Eurosistema sta ora utilizzando per la prima volta le valutazioni del rischio di un'agenzia di rating europea - ha detto Guillaume Jolivet, CEO di Scope Ratings e Chief Analytical Officer di Scope Group - Gli emittenti e gli investitori trarranno ora vantaggio da una maggiore diversità di opinioni creditizie per gestire il rischio di credito. L'integrazione di Scope da parte della BCE è unriducendo la dipendenza di emittenti e investitori dalle agenzie di rating con sede negli Stati Uniti e supportando l'Unione dei mercati dei capitali europei".L'integrazione in ECAF, annunciata originariamente a novembre 2023, ha portato a unaper i rating di Scope, in particolare quelli degli istituti finanziari, si legge in una nota.Scope ha costantemente sviluppato una copertura di rating delle principali banche europee nel corso degli anni. Oggi, l'agenzia valuta più di 100 istituti finanziari con oltre 4.500 obbligazioni individuali in circolazione equivalenti a un volume aggregato di 2 trilioni di euro. Finora, la maggior parte di questi rating era disponibile per gli investitori solo su base di abbonamento. Scope ha ora deciso di pubblicare rating selezionati delle più grandi banche europee, i, a causa del crescente interesse da parte dei partecipanti al mercato per gli istituti di rilevanza sistemica.sono stati pubblicatisu"Il nostro approccio di rating offre agli investitori una prospettiva aggiuntiva sul rischio di credito delle banche basata su una visione a ciclo continuo dei modelli di business delle banche e sottolinea l'unione bancaria europea come un punto di forza del credito fondamentale - ha detto- A nostro avviso, le banche nell'area dell'euro traggono vantaggio dall'architettura istituzionale rafforzata dell'UE".