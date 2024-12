Honeywell sta pensando alla separazione delle attività aerospaziali

Honeywell

(Teleborsa) - Il board di, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, continua la valutazione completa del portafoglio aziendale avviata all'inizio di quest'anno dal CEO Vimal Kapur per esplorare ulteriori alternative strategiche per sbloccare il valore per gli azionisti, inclusa laLa società prevede di fornire uncon la pubblicazione degli2024. L'annuncio odierno arriva dopo che l'investitore attivista Elliott Investment Management ha chiesto la separazione delle attività Aerospace e Automation dopo aver acquisito una partecipazione di oltre 5 miliardi di dollari nella società a novembre."Da quando abbiamo allineato la nostra attività lo scorso gennaio a tre megatrend interessanti (automazione, futuro dell'aviazione e transizione energetica),Honeywell per offrire una crescita superiore e guidare un valore incrementale per gli azionisti. Allo stesso tempo, abbiamo valutato altri cambiamenti trasformativi", ha affermato Kapur."A seguito dei miglioramenti del portafoglio annunciati all'inizio di quest'anno, Honeywell èe stiamo continuando la nostra esplorazione più approfondita e granulare della loro fattibilità e possibile tempistica - ha aggiunto il CEO - Il board rimane impegnato a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti e qualsiasi decisione verrà valutata in base a tale obiettivo"., Honeywell ha annunciato una serie di azioni strategiche per guidare la crescita organica e semplificare il suo portafoglio in seguito al riallineamento dei suoi segmenti aziendali. Ciò include circa: l'attività Access Solutions da Carrier Global, Civitanavi Systems, CAES Systems e l'attività di gas naturale liquefatto (LNG) da Air Products. Inoltre, la società ha annunciato un piano per scorporare la sua attività Advanced Materials in una società indipendente quotata in borsa negli Stati Uniti e ha stipulato un accordo per cedere l'attività Personal Protective Equipment dell'azienda.