Rizzani de Eccher, fondo UTP Restructuring Corporate nuovo azionista di riferimento

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle costruzioni, annuncia il perfezionamento del cambio di controllo a seguito dell’ingresso del fondo UTP Restructuring Corporate,. Tramite la conversione delle esposizioni creditorie acquisite, il fondo diventa azionista di maggioranza della Società, segnando l’inizio di unaPiù in particolare, il Fondo diverrà titolare di una partecipazione di controllo nella neo-costituita Construction Holding, la quale a sua volta deterrà il 100% del capitale sociale della Società e di Spic. Il Consiglio di Amministrazione di Construction Holding sarà presieduto da Paolo Amato., che sarà focalizzato sulla implementazione degli obiettivi strategici del Piano Industriale e il rafforzamento dei presidi operativi. Il Consiglio ha nominato Presidente Massimo Lucchini e ha affidato le deleghe ad Alberto Franzone. Massimo Sala è il nuovo Direttore Finanziario (CFO)., principalmente a causa del lungo percorso di ristrutturazione concluso positivamente con la definitiva omologa da parte del Tribunale di Udine avvenuta il 9 dicembre u.s. Grazie al nuovo management e al rafforzamento finanziario, l’azienda guarda al futuro con ottimismo.Il progetto di rilancio della Società mira a consolidare ed efficientare la divisione general contractor rafforzando la sua vocazione di player nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e progetti di edilizia complessa, sia in Italia sia all’estero, e affermare la propria leadership nella fornitura di ingegneria e soluzioni tecnologiche nella costruzione e manutenzione di ponti, viadotti e altre strutture civili.Il rilancio di Rizzani de Eccher sarà anche supportato dai principali istituti bancari, che hanno garantito un impegno futuro verso il progetto. Fondamentale è stato anche il contributo di SACE, che ha fornito un sostegno cruciale per garantire la continuità operativa e la solidità finanziaria necessarie per affrontare le sfide future., ha dichiarato: “Sono onorato della fiducia datami dal nuovo azionista e dalla famiglia de Eccher per il rilancio di un gruppo con una tradizione plurisecolare., tra cui le difficoltà finanziarie di alcuni clienti, i cambiamenti in mercati di riferimento dove aveva operato con successo e la fragilità finanziaria che ha condizionato la decisione di crescere in nuovi mercati.(specialmente nell’ingegneria di grandi lavori infrastrutturali e nella costruzione di edifici complessi), puntando su partnership profittevoli con clienti esigenti e facendo leva sulle competenze ed entusiasmo di oltre 2.000 collaboratori.”La Famiglia de Eccher, storici azionisti della società, continuerà a svolgere un ruolo di supporto al rilancio del Gruppo, collaborando strettamente con il nuovo management team e mettendo a disposizione la sua significativa esperienza. Questa sinergia tra gli imprenditori e i nuovi partner finanziari può rappresentare un modello virtuoso di gestione e rilancio aziendale per affrontare le sfide future.