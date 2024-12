Salone del Risparmio 2025, i temi principali sono capitale paziente, progresso e longevità

(Teleborsa) -ha svelato il titolo del prossimo, il più grande evento dedicato all'industria del risparmio gestito, giunto alla XV edizione e in programma tra il 15 e il 17 aprile 2025 presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano. Il titolo dell'edizione 2025 è: ""."Il tema ruota intorno all'intersezione tra cambiamenti demografici e trasformazioni tecnologiche, e alle sfide che ne derivano - spiegadi Assogestioni - L'aumento delle aspettative di vita, la crescente spinta verso l'innovazione e le opportunità offerte dai mercati privati rappresentano temi centrali per il futuro del nostro settore. Il titolo del prossimo Salone rappresenta l'impegno di tutta la nostra industria a porsi come motore di cambiamento ed elemento di solidità nell'ambito di queste dinamiche sociali in rapida evoluzione".Il titolo racchiude i tre grandi temi che guideranno il dibattito dell'edizione 2025, ponendo l'accento sul ruolo strategico del risparmio non solo come strumento economico, ma anche come pilastro sociale e leva per l'innovazione:(l'investimento di lungo termine diventa sempre più centrale per sostenere i mercati privati e affrontare le sfide economiche globali. Questo concetto invita a guardare oltre il breve termine, promuovendo strategie capaci di creare valore duraturo);(la spinta verso il cambiamento e l'evoluzione, intesa come opportunità offerta da nuove tecnologie, mercati emergenti e strumenti innovativi per la gestione del risparmio);(un fenomeno demografico che richiede un ripensamento del risparmio e della previdenza, per garantire il benessere delle generazioni future in un mondo dove l'aspettativa di vita continua a crescere).L'evento è cresciuto nel tempo fino a superare la soglia dei 20.000 partecipanti totali nel 2024 e anche l'edizione numero XV si preannuncia come un altro appuntamento dai grandi numeri: gli sponsor che hanno già aderito all'evento sono oltre 90 e i