“TEF - Taranto Eco Forum" 2025: conferenza stampa con focus su bonifiche e sostenibilità

La terza edizione del TEF, in programma il 22 e 23 maggio 2025, avrà come tema centrale “Ambiente, società ed economia: sostenibilità e innovazione, dalla visione all’azione”. L’obiettivo è entrare in una fase operativa, mirando a lasciare un segno tangibile sul territorio, ben oltre il già significativo lavoro di approfondimento e confronto che ha caratterizzato le edizioni precedenti.





Introducono la conferenza: Silvia Paparella, Consigliere delegato di Ferrara Expo e General Manager di RemTech Expo, Patrick Poggi, Presidente di Eurota ETS..bModera l’incontro Gianni Todini, Direttore di Askanews. Interverranno alla conferenza: Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vito Felice Uricchio, Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto (CNR - ICT), Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive e per l’adeguamento alla normativa vigente, Serena Triggiani, Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere della Regione PugliaSalvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto, Massimo Clemente, Direttore del CNR-ITC (Istituto per le tecnologie della costruzione), Michelangelo Di Luozzo, Responsabile raffineria Eni Spa di Taranto.





Il "TEF – Taranto Eco Forum" 2025 conferma il suo ruolo di benchmark nazionale nel dibattito sui temi ambientali e dell’innovazione, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal Just Transition Fund, da Horizon Europe 2021-2027 e dai bandi regionali e nazionali, come quelli del MIMIT, MIUR e MASE. L'evento vuole non solo approfondire i temi di sostenibilità e innovazione, ma anche ragionare concretamente su progetti realizzabili, misurabili e replicabili. Tra le novità, è prevista l'istituzione di un tavolo di concertazione per definire le progettualità future e agevolare la creazione di soluzioni concrete per il bene della comunità.



L’evento, come nelle edizioni precedenti, si distingue per il suo carattere aperto e la sua capacità di coinvolgere un ampio network di stakeholder, tra cui imprenditori, manager, liberi professionisti, centri di ricerca, università e istituzioni, con una particolare attenzione anche alle start-up. Una delle principali novità del 2025 sarà la maggiore interazione con la città di Taranto, affinché il TEF

diventi un evento sentito e partecipato anche dalla comunità locale.





Le aree tematiche principali che verranno presentate e che caratterizzeranno il "TEF – Taranto Eco Forum" 2025: Energie rinnovabili, produzione e opportunità, Blue economy, tra mare e porto Mobilità sostenibile, il trasporto del futuro, Biorisanamento, bonifiche e valorizzazione dei rifiuti, Acqua, risorsa preziosa da proteggere, Intelligenza artificiale, innovazione reale, Responsabilità sociale d’impresa, Safety aziendale.





(Teleborsa) - Il prossimo, alle 14, si terrà la conferenza stampa di presentazione del, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, a Roma. L’evento rappresenta un'importante occasione per approfondire i temi legati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla transizione energetica, con un focus particolare su decarbonizzazione, biorisanamento, bonifiche, start-up, intelligenza artificiale e safety aziendale.