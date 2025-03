Salone del Risparmio 2025, le conferenze di Assogestioni: focus su innovazione, sinergie e formazione

(Teleborsa) - La XV edizione delè alle porte e a poco più di due settimane dall'inizio dei lavori, il numero degli iscritti ha già superato quota 10.000, confermando la grande attesa di tutta l’industria per questo appuntamento fondamentale. Come da tradizione,presenterà un ricco percorso diche si articolerà nelle tre giornate, fornendo spunti sulle molteplici leve sulle quali il settore deve agire per rilanciare la capacità di innovare, attrarre investimenti e favorire una crescita economica e sostenibile.La(ore 9.45, Sala Gold) darà il via ufficiale alla XV edizione e vedrà l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il discorso inaugurale del Presidente Assogestioni. A seguire, il keynote speech a cura di Jesús Cochegrús, ingegnere informatico con oltre 20 anni di esperienza nelle industrie dei videogiochi e della narrazione digitale, e la tavola rotonda a cui prenderanno parte i Vicepresidenti dell’Associazione insieme al Vicepresidente di Assoreti e al Presidente di AIPB, per esplorare il titolo di quest’anno su capitale paziente, progresso e longevità.Nel pomeriggio, la Sala Assogestioni ospiterà due appuntamenti di rilievo che approfondiranno le nuove dinamiche del. Nella prima sessione (ore 15.00), introdotta dal Sottosegretario al MEF,, si presenterà il Fondo Nazionale Strategico, promosso dal MEF in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, concepito per sostenere gli investimenti nelle società quotate italiane al di fuori delle blue chips. La seconda sessione (ore 17.00) consisterà in un dialogo tra due figure di spicco del, Tommaso Corcos (Intesa Sanpaolo) e Davide Serra (Algebris) moderate dal Direttore Generale di Assogestioni, Fabio Galli, che da prospettive diverse, discuteranno di cosa ha funzionato, di cosa va ripensato e delle iniziative possibili per creare una vera cabina di regia nazionale, capace di orchestrare un modello di mercato su misura per l’economia e di favorire la crescita sia degli investitori istituzionali, sia del wealth management.vedrà tre appuntamenti organizzati da Assogestioni. La mattinata (ore 10.30, Sala Assogestioni), sarà dedicata a un incontro che analizzerà lee l'adeguatezza delle, ponendo l'accento sulla necessità di sinergie tra i diversi pilastri del sistema previdenziale e sullo sviluppo dellaper offrire una base solida al futuro dei cittadini. Tra i relatori saranno presenti Mario Nava (Commissione Europea), Gabriele Fava (INPS) e Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).Nel pomeriggio (ore 14.15, Sala Assogestioni) il focus si sposterà su "", in cui - dopo l’apertura istituzionale di Gemma Feliciani (BEI) - si discuterà di come la doppia sfida di competitività e sostenibilità richieda risposte innovative per guidare i risparmi privati verso modelli di crescita sostenibile e resilienti, in un contesto segnato da crisi climatiche e conflittualità sociale.Infine, "" (ore 16.00, Sala Assogestioni), esplorerà l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore, partendo dalle prime evidenze di una survey condotta da Assogestioni con il supporto tecnico e scientifico di Bain & Company Italy e mettendo in evidenza le opportunità di maggiore efficienza e personalizzazione, ma anche le sfide normative e organizzative che le SGR devono affrontare per integrare questa tecnologia in modo efficace.La terza giornata del Salone, aperta anche ai non addetti ai lavori, sarà dedicata a preparare i professionisti di domani e a favorire una maggioreIl primo incontro, dal titolo "" (ore 10:30, Sala Assogestioni), affronterà il tema dell’indipendenza economica e dell’inclusione finanziaria femminile, attraverso un’intervista di ‘Rame’, iniziativa finalizzata a rendere accessibile a tutti il benessere finanziario. Un secondo appuntamento (ore 10.45, Sala Brown 1) targato ICU, il progetto associativo Il Tuo Capitale Umano, è pensato invece per fornire ai giovani laureandi e neolaureati una visione chiara delle opportunità di carriera nel settore.La giornata si concluderà con la plenaria di chiusura intitolata "" (ore 12.00, Sala Gold), una sessione interamente dedicata all’educazione finanziaria come chiave per compiere scelte consapevoli. Durante la conferenza verrà presentato il Sesto Rapporto Assogestioni-Censis dal titolo “Pragmatismo e progresso: la buona esperienza italiana”. Seguiranno una tavola rotonda con le istituzioni (Consob e Banca d’Italia) e una con i principali influencer finanziari, mirata ad analizzare gli strumenti e i contesti più efficaci per diffondere una cultura finanziaria più solida.