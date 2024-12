Simone, riconosciuto il 100% del credito d'imposta previsto dalla ZES

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il, richiesto dalla società in data 11 luglio 2024, è stato. In questo modo, l'investimento per un nuovo impianto di stampa digitale, del valore complessivo di circa 2.500.000 euro (di cui agevolabili 2.341.409 euro), sarà agevolato a fini ZES per 1.170.705 euro.Il credito d'imposta previsto dalla ZES è, volto ad incentivare lo sviluppo tecnologico delle aziende. L'ammontare di tale agevolazione è pari al 20% dell'ammontare dell'investimento, ovvero a 452.882 euro."Siamodell'agevolazione richiesta, nonostante l'alto numero di domande avesse preannunciato l'esaurimento dei fondi disponibili - ha commentato l'- Questo risultato è un'ulteriore conferma della dinamicità e dell'attenzione del management dell'azienda, costantemente impegnato a cogliere occasioni utili per lo sviluppo della società e per l'ottimizzazione della gestione".