Buongiorno dalla Borsa 7 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Carel Industries

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,95% sul; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,88%, terminando la seduta a 19.791,35 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 36.779,7 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 9.899,8 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.è stabile, riportando un moderato +0,07%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,21%. Retrocede, con un ribasso del 2,47%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. È previsto domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale.