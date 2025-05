Buongiorno dalla Borsa 9 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

, con il, che termina a 41.368,45 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 20.063,56 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,56%), archiviando le contrattazioni a 37.503,3 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 9.899,8 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,68%; composta, che cresce di un modesto +0,39%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,74% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.È previsto martedì dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. Stamattina, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale. È previsto martedì dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW.