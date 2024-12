Ue, Draghi: riforme di mercato necessarie affinché politiche macroeconomiche abbiano pieno effetto

(Teleborsa) - Dallaallae ai. Mario Draghi ha offerto un panorama completo del quadro economico attuale nel suo intervento a Parigi nel corso del Simposio Annuale del. "I governi hanno fatto ben pochi sforzi per completare ile l'applicazione delle sue regole è diventata più debole, mentre l'integrazione dei mercati finanziari è progredita ben poco", ha sottolineato Draghi. "Tutti questi fattori sono stati un. Inoltre, le politiche europee hanno tollerato una bassa crescita salariale come mezzo per aumentare la competitività esterna, aggravando il ciclo debole di reddito e consumo", ha spiegato."C'eraper tutti i governi per contrastare la debole domanda interna – ha proseguito l'ex presidente del Consiglio –. Ma almeno fino alla pandemia, in Europa hanno fatto una scelta politica deliberata di non utilizzare questo spazio. Complessivamente, la politica ha rivelato una preferenza per una particolare costellazione economica, basata sull'utilizzo dellae sull'con livelli salariali bassi. Una costellazione che non sembra più sostenibile".Parlando di, Draghi ha sottolineato che "da qualche tempo il mercato cinese è diventato meno favorevole per i produttori europei, mentre la crescita rallenta e gli operatori locali diventano più competitivi e si spostano lungo la catena del valore". Inoltre, "il rallentamento ha aumentato la nostra dipendenza dal. Ma la nuova amministrazione statunitense sembra riluttante ad agire come nostro acquirente di ultima istanza. Dovremo confrontarci con una strategia statunitense deliberata per riequilibrare la domanda globale e sopprimere i surplus commerciali nei suoi principali partner commerciali", ha aggiunto.Per tali ragioni, "sia lesia quelle macroeconomiche devono cambiare, per aumentare la crescita interna in Europa – ha sottolineato Draghi –. Lesono necessarie affinché le politiche macroeconomiche abbiano pieno effetto. E politiche macroeconomiche pienamente efficaci sono necessarie affinché le riforme di mercato generino il massimo della crescita della produttività"."Se l'Unione Europea dovesse emettere– ha spiegato Draghi – potrebbe creare ulteriore spazio fiscale da utilizzare per limitare i periodi di crescita al di sotto del potenziale. Ma non possiamo intraprendere questa strada a meno che inella struttura dei mercati non siano già in movimento per sollevare i tassi di crescita potenziale nel medio termine". "Senza questo debito comune - ha aggiunto – dovremo anche spostare la nostra azione politica dal cambiare l'orientamento dellaal miglioramento della sua composizione, aumentando gli investimenti pubblici, e alla coordinazione tra gli Stati membri. Questo crea anche spazio per aumentare la domanda. Soprattutto, sfruttare lo spazio fiscale all'interno delle nuove regole fiscali dell'UE creerebbe un ampio margine per aumentare gli investimenti".