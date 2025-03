Angelini (Bankitalia): per innovazione serve "mix pubblico-privato"

(Teleborsa) - Per rendere il sistema finanziario europeo più favorevole all'innovazioni. Lo ha affermato il vice direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini, nel suo intervento al 'Financing Growth and Innovation in Europe: Economic and Policy Challenges', organizzato da Bankitalia con la Florence School of Banking and Finance."Politiche efficaci - ha aggiunto -Angelini ha spiegato che il Piano 'Competitiveness Compass' pubblicato dalla Commissione europea "copre un'ampia gamma di argomenti", ma "una valutazione significativa delle iniziative annunciate sarà possibile solo quando saranno sviluppate in modo più dettagliato". Una riflessione svolta da Angelini ha riguardato l'esigenza di semplificazione, segnalata dalla Compass come necessaria per rafforzare la competitività in tutti i settori. Questo rappresenta sicuramente "un passo avanti" ma va tenuto conto che "l'elenco delle iniziative che la Commissione intende adottare è molto lungo. Il rischio è che la velocità possa andare a scapito della qualità, con il risultato, paradossale, di aumentare la complessità. Ciò non favorirebbe decisioni di investimento migliori". In campo finanziario, secondo Angelini la Compass "mantiene una posizione conservativa" perché non contiene proposte