Consiglio europeo, dall'auto a Trump: le considerazioni di Meloni all'Ue

(Teleborsa) - Dallealla, senza tralasciare le, il problema dei, ilper l'Africa ed i riflessi del recente. Sono questi i principali temi che la Presidente del Consiglionelle comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024.dei capi di Stato della Ue con un, in un contesto sempre più frammentato ed in crisi. Meloni, smentendo l'ipotesi di un "presunto isolamento internazionale dell'Italia" ha fatto cenno alla necessità di ", capace di consolidare le relazioni con partner europei, attrarre gli investimenti e riportare in Patria i troppo cervelli in fuga a cui dobbiamo regalare un nuovo sogno gratificante in patria"., ha sottolineato la Premier, che di dice convinta che "la sensibilità italiana puòsuperando quello ideologico e dogmatico" che si è rivelato prevalente negli ultimi anni.Passando ad elencare i temi in discussione, Meloni ha fatto cenno ai, affermando che è giunto il momento di "Il Consiglio - ha ricordato Meloni - si occuperà anche delladegli aiuti internazionali a cui l'Italia non si è sottratta, in particolar modo sulla linea di credito da 50 miliardi di dollari garantita dall'immobilizzazione di beni russi, del futuro del conflitto e della ricostruzione."Pace e ricostruzione sono priorità anche inche merita una prospettiva di stabilizzazione", ha sottolineato Meloni, facendo cenno al, con cui l'Italia è "pronta a interloquire", e dellache definisce un "importante passo in avanti su cui l'Italia si è impegnata", così come nel garantire per la, che potrà essere raggiunta solo con unaL'Italia - ha ribadito Meloni - è "interessata a mantenere rcome gestore delle crisi", ma "ad una eccellenza nazionale come la".non può prescindere dal comune impegno percostruendo finalmente unda affiancare a quello americano con pari peso e pari dignità", ha affermato Meloni, aggiungendo "è vitale progredire rapidamente sulla strada dell'autonomia strategica aperta, cercare soluzioni innovative pernecessari, ad esempio avviando un dialogo concreto sullaper investimenti sulla difesa, continuando a spingere per l'esclusione degli investimenti sulla difesa dal calcolo del rapporto deficit/PIL nel Patto di stabilità".La Presidente ribadisce anche che appare indispensabile "mantenerenei confronti della nuovache certamente non farebbero bene a nessuno"."L'Italia condivide la priorità geopolitica di tornare ad investire in America Latina", ha affermato Meloni, facendo cenno al recentefirmato dalla Presidente UE Ursula von der Leyen ed ai. IN ambito commerciale un cenno anche al, iniziativa che si punta ad "europeizzare", ed allaconfermata dall'emergere del blocco deiNon poteva mancare la, che desta forte preoccupazione e si conferma "fondamentale per la competitività dell'industria europea". "Il quadro oggi è tutt'altro che positivo", sottolinea Meloni, ricordando chela scelta di "aver imposto une che l'Italia assieme ai altri paesi europei si è fatta promotrice di unbasatasulper correggere traiettoria intrapresa dall'Ue.