Officina Stellare, nuovo contratto con Argotec per 2 milioni di euro

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha siglato unper la fornitura del secondo lotto di una serie di telescopi spaziali destinati alla costellazione HEO (Hawk for Earth Observation) realizzata dall’azienda torinese, che comporrà la megacostellazione satellitare italiana "IRIDE" uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. Il contratto ha una durata di 14 mesi e un"IRIDE è una opportunità unica e ad alto valore tecnologico per il Sistema Italia e di cui andiamo orgogliosi - affermadi Officina Stellare - La sua realizzazione conferma il ruolo di primo piano di Officina Stellare nella filiera italiana della Space Economy, grazie alle competenze consolidate che ci hanno permesso di guadagnare la posizione di leadership nei mercati internazionali. Per la sua realizzazione, continueremo a lavorare in stretta sinergia con Argotec".