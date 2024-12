Pfizer prevede crescita maggiore delle attese per utile 2025

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, prevede che isaranno compresi tra 61,0 e 64,0 miliardi di dollari, il che include l'aspettativa che i ricavi dai prodotti COVID-19 nel 2025 siano ampiamente coerenti con il 2024 dopo aver escluso circa 1,2 miliardi di ricavi non ricorrenti per Paxlovid nel 2024. Pfizer prevede una crescita deiin un intervallo da circa stabile al 5% rispetto al punto medio della guidance di base del 2024, che esclude le voci non ricorrenti del 2024.Le previsioni sui ricavi del 2025 prendono in considerazione l'previsto sui ricavi di circa 1 miliardo di dollari, anno su anno, correlato alle modifiche alla riprogettazione della Parte D dell'che entreranno in vigore nel 2025.Pfizer prevede che l'per l'intero anno 2025 sarà compreso tra 2,80 e 3,00 dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 2,88 dollari per azione, secondo i dati LSEG), riflettendo una crescita operativa prevista del 10%-18% dal punto medio delle previsioni di base per il 2024, che escludono le voci non ricorrenti del 2024."Pfizer è in una posizione di forza per continuare a creare un impatto positivo per i pazienti e rispettare i nostri impegni finanziari nel 2025 - ha commentato il- Il nostro team si baserà su un anno di esecuzione disciplinata nel 2024 e il nostro portafoglio prodotti rimane forte"."Prevediamo inoltre di- ha aggiunto - Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di 4 miliardi di dollari di risparmi netti sulle spese operative entro il 2024 dal nostro programma di riallineamento dei costi, con altri 500 milioni di dollari previsti per il 2025. Inoltre, a supporto dei nostri sforzi in corso per migliorare le prestazioni del margine lordo, lavoreremo per fare ulteriori progressi con il nostro programma di ottimizzazione della produzione nel prossimo anno".