BPER lancia il nuovo comparto Global Flexible Multi-Asset, gestito da BlackRock

(Teleborsa) - BPER Banca, nell'ambito del rafforzamento della collaborazione conannunciata lo scorso luglio, amplia la propria offerta con ilgestito dal team Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) Diversified Strategies dell'asset manager. Nell'ambito della collaborazione volta a offrire servizi e soluzioni di investimento sempre più avanzati ai clienti private e a potenziare le capacità tecnologiche e di risk management del Wealth Management diha reso disponibile in questi giorni il nuovo comparto, disponibile per la clientela privata del Gruppo e progettato per cogliere in modo dinamico e flessibile le opportunità dei mercati internazionali, con un'attenzione particolare alla componente ESG.si focalizzano sulla costruzione di un portafoglio Multi-Asset sostenibile che massimizzi il rendimento, mantenendo un profilo di rischio moderato (50% Azionario e 50% obbligazionario) investendo sia in asset class tradizionali quali bond e azioni, sia in strumenti derivati per la gestione dinamica della volatilità, rispettando al contempo solidi criteri ESG.La collaborazione – sottolinea– fa leva sulle migliori competenze sia sui prodotti – disponibili per i clienti private e tramite la Bper Sicav anche per la clientela retail – sia sulla componente tecnologica a supporto degli investimenti e della consulenza su tutta la clientela Bper attraverso l'utilizzo di Aladdin Wealth.Il nuovo mandato a BlackRock, che si aggiunge a quello già focalizzato sul mondo obbligazionario, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle sinergie con il player internazionale, a beneficio della clientela di BPER."Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova soluzione che – ha dichiarato– amplia le possibilità di diversificazione dei portafogli di investimento e costituisce un esempio della nostra continua innovazione nell'ambito del wealth management. Il nostro obiettivo è offrire alla nostra clientela, anche grazie alla collaborazione con player globali di eccellenza come BlackRock, soluzioni sempre più evolute e in grado di cogliere le migliori opportunità presenti sui mercati finanziari"."Siamo entusiasti di rafforzare la collaborazione con BPER, mettendo a frutto l'esperienza e le competenze del team Multi-Asset di BlackRock per ampliare l'offerta di soluzioni dedicate alla clientela della banca. Questa iniziativa – ha aggiunto– conferma il nostro impegno per offrire strategie innovative e di alta qualità, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli investitori. L'integrazione tra expertise nel multi-asset e attenzione alla sostenibilità consentirà di generare valore concreto e un impatto positivo per la clientela di BPER".