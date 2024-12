ICF, Alantra: +14% su EPS 2024 con piena accettazione offerta di buyback

Alantra

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) - "Il riacquisto di azioni proposto a 5,85 euro per azione (che rappresenta un premio di circa il 28% rispetto al prezzo delle azioni prima dell'annuncio) e l'annullamento pianificato delle azioni proprie segnalano la". Lo affermano gli analisti di, dopo che ieri il CdA di(ICF) ha approvato una proposta per richiedere l'autorizzazione degli azionisti per un programma di riacquisto di azioni e l'annullamento delle azioni proprie.La società intende riacquistare fino a 835.504 azioni (12,4% del capitale sociale) tramite undi 5,85 euro per azione, per una spesa totale di circa 4,89 milioni di euro. Inoltre, il CdA propone di annullare, in tutto o in parte, fino a 1,3 milioni di azioni proprie senza ridurre il capitale sociale nominale.In caso di piena accettazione dell'offerta, Alantra stima i seguenti impatti: per l'un miglioramento di circa; per Net Debt/EBITDA una posizione finanziaria ben sotto controllo, con un rapporto di 1,4x a YE24 (rispetto a 1,2x a YE23), con debito correlato principalmente a voci di leasing IFRS.