UniCredit sale al 28% in Commerzbank, nessun impatto su offerta per Banco BPM

(Teleborsa) -harelativi alle azioni, in linea con l'obiettivo precedentemente dichiarato di raggiungere una quota fino al 29,9%. Ladi UniCredit, di cui il 9,5% attraverso la partecipazione diretta e circa il 18,5% attraverso strumenti derivati.UniCredit ha presentato la documentazione regolamentare necessaria per acquisire una quota di Commerzbank superiore al 10% e fino al 29,9%. Il processo di autorizzazione è ora attivato e leIldi UniCredit per l'intera posizione èe soddisfa tutti i parametri finanziari che la banca è si impegnata rispettare nei confronti degli azionisti, si legge in una nota, dove viene sottolineato anche che l'esposizione economica di UniCredit è "quasi completamente coperta, dimostrando prudenza nell'approccio e garantendo piena flessibilità e opzionalità".Questa operazione "che deve essere consolidato" e "riflette la fiducia nella Germania, nelle sue imprese e nelle sue comunità, nonchè l'importanza di un settore bancario forte nel sostenere lo sviluppo economico del Paese".La posizione rimane al momento solo un investimento e, viene sottolienato.La mossa di UniCredit arriva dopo che ieri seraha richiesto alla CONSOB l'adozione dia tutela di tutti gli stakeholder della banca e del mercato nonché dell'offerta pubblica promossa sulle azioni di