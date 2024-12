Bank of England conferma tassi al 4,75%: inflazione ancora troppo alta

(Teleborsa) - Lnon segue la scia delle altre banche centrali e, a causa di unasi vede costretta asu un livello più elevato del. Nulla di fatto dunque per l'ultima riunione dell'anno, ma la decisione era in qualche modo attesa, dopo dati dell'inflazione usciti ieri 18 dicembre.Il Comitato di politica monetaria (MPC), riunitosi stamattina, ha votato con unadi riferimento al 4,75%. Iche hanno votato contro,al al 4,5%. Il Comitato della BoE ha effettuato le due scelte di politica monetaria con l'obiettivo di raggiungere un'inflazione del 2% "in modo tempestivo e su base duratura" e con il duplice obiettivo di contribuire a sostenere la crescita e l’occupazione. Per questo adotta un approccio lungimirante e in ottica di medio termine.di inizio novembre, il Comitato di politica monetaria aveva deciso a larga maggioranza dial 4,75%, rilevando un miglioramento nel tasso di inflazione.Dalla precedente riunione, la BoE ha rilevato una nuova impennata dell’dall’1,7% di settembre. Questo valore si è rivelato leggermente superiore alle aspettative, in gran parte a causa della più forte crescita dei prezzi dei beni primari e dei prodotti alimentari.Secondo, Chief Investment Officer dim, gli ultimi dati sulla crescita dei prezzi "rivelano unae sottolineano "la persistenza delle pressioni inflazionistiche sull'economia britannica, indotte da fattori come", che la BoE prevede aumentino in mediaE la situazione non migliorerà nel breve. La BoE infatti si attende cheleggermenteSebbene le aspettative di inflazione delle famiglie si siano ampiamente normalizzate, alcuni indicatori sono aumentati di recente.Il Comitato di politica monetariasulla crescita e sulle pressioni inflazionistiche delle misure annunciate con la, l'impatto dellee dell’incertezza della. Questi sviluppi hanno generato ulteriori incertezze sulle prospettive economiche.Il Comitato continua a monitorare da vicino ie valuterà in che misura l’evoluzione dei dati è coerente con un’offerta più limitata, che potrebbe sostenere pressioni inflazionistiche, o con una domanda più debole, che potrebbe portare all’emergere di capacità inutilizzata.La BoE considera ancora "volto a rimuovere le restrizioni della politica monetaria" e ritiene che "la politica monetaria dovrà continuare a rimanerefinché i rischi di un ritorno sostenibile dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine non si saranno ulteriormente dissipati".Per questo il Comitatoil grado appropriato di restrizione della politica monetaria.