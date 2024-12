Bank of Japan lascia tassi allo 0,25%. Restano "elevate incertezze"

(Teleborsa) - Laha, centrando le attese degli analisti. La banca centrale ha affermato che l'giapponese "si è ripresa moderatamente, sebbene".I consumi privati hanno seguito un trend di moderato aumento nonostante l'impatto degli aumenti dei prezzi e di altri fattori. Le condizioni finanziarie sono state accomodanti. Sul fronte dei prezzi, il tasso di incremento annuo dell'indice dei prezzi al consumo (CPI, tutti gli articoli escluso il cibo fresco) è stato di recente compreso tra il 2,0 e il 2,5 percento, poiché i, riflettendo fattori quali gli aumenti salariali, sebbene gli effetti di un passaggio ai prezzi al consumo degli aumenti dei costi guidati dal passato aumento dei prezzi all'importazione siano diminuiti. Le aspettative di inflazione sono "aumentate moderatamente", si legge nello statement della BoJ.Con riguardo all'outlook, per quanto riguarda il CPI, mentre si prevede che gli effetti del passaggio ai prezzi al consumo degli aumenti dei costi guidati dal passato aumento dei prezzi all'importazione diminuiranno, si prevede che l', poiché si prevede che il divario di produzione migliorerà e che le aspettative di inflazione a medio e lungo termine aumenteranno con un circolo virtuoso tra salari e prezzi che continua a intensificarsi. Fino all'anno fiscale 2025, si prevede inoltre che unache abbassano l'inflazione contribuirà positivamente al tasso di aumento annuo dell'indice dei prezzi al consumo (tutti gli articoli, escluso il cibo fresco), mentre fattori come ile di altri prezzi delle risorse contribuiranno negativamente.Più in generale, "per quanto riguarda i rischi per le prospettive,del Giappone, compresi gli sviluppi dell'attività economica e dei prezzi all'estero, gli sviluppi dei prezzi delle materie prime e il comportamento delle aziende nazionali in materia di fissazione di salari e prezzi".In questa riunione, la BoJ ha, che stava conducendo da aprile 2023. Nella revisione, la banca centrale ha esaminato gli effetti e gli effetti collaterali della politica monetaria non convenzionale e ha esposto le implicazioni per la futura condotta della politica monetaria, considerando gli sviluppi dell'attività economica e dei prezzi del Giappone, nonché le condizioni finanziarie negli ultimi 25 anni. Pur utilizzando i risultati della revisione, la banca, con l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2 percento,, in risposta agli sviluppi dell'attività economica e dei prezzi, nonché alle condizioni finanziarie, dal punto di vista del raggiungimento sostenibile e stabile dell'obiettivo