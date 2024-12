DBA Group acquista la friulana Serteco per 1,9 milioni di euro

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha annunciato il(Serteco), storica società di ingegneria con oltre 45 anni di storia, con sede a Udine.L'acquisizione di Sertecocon cui DBA Group intende proseguire nel suo progetto di crescita organica e per linee esterne con operazioni di M&A in Italia e all'estero. Per dare attuazione alla strategia delineata nel Piano, il gruppo ha valutato l'opportunità di acquisire la società di Udine con cui ha collaborato fin dalle proprie origini nel 1991, prima dal punto di vista tecnico e successivamente anche dal punto di vista commerciale, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni.L'operazione prevede un, oltre al riconoscimento di un Earn-Out da corrispondere tra il 2025 ed il 2035 per un ammontare complessivo di 0,285 milioni di euro. Il corrispettivo è riconosciuto per cassa utilizzando sia risorse disponibili interne di DBA che debito bancario. Negli esercizi 2021, 2022 e 2023 Serteco ha registrato un valore della produzione medio pari a 1,8 milioni di euro e un EBITDA medio pari a 0,3 milioni di euro. Il patrimonio netto di Serteco al 31 dicembre 2023 ammonta a 0,6 milioni di euro e una posizione finanziaria netta pari a 0,1 milioni di euro (cassa)."Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di comunicare l'entrata di Serteco nel nostro Gruppo - commenta l'- operazione che ci consente di proseguire ulteriormente nel nostro piano di crescita, grazie anche alle sinergie fra le società e all'impulso commerciale e organizzativo che ci contraddistingue. Considerato il particolare momento di mercato e le performance positive registrate in Italia dalle nostre business unit che operano nei settori in cui andremo a focalizzarci ancora di più in Friuli - Venezia Giulia, riteniamo che l'ulteriore spinta che la nuova società potrà dare alla nostra attività ci metterà sulla giusta strada per raggiungere i nostri obiettivi di gruppo, come specificato nel Piano Industriale 2023-2026. Un ringraziamento in particolare al top management di Serteco con cui abbiamo già avuto modo di collaborare negli anni e che si è dimostrato molto proattivo nella finalizzazione di quest'operazione, che ci permetterà di raggiungere insieme traguardi importanti".