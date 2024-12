Envipco, uplisting su Euronext Oslo Bors

Envipco

(Teleborsa) -. La società è stata quotata nel 2021 ed è il sesto trasferimento quest'anno tra i mercati di Oslo.Envipco è un attore leader nello sviluppo e nella gestione di sistemi di riciclaggio e distributori automatici inversi (RVM) per contenitori di bevande, con sede nei Paesi Bassi. La società èAll'apertura, ildelle azioni era di 64,50 NOK per azione, in base al prezzo di chiusura su Euronext Growth Oslo il 18 dicembre 2024. Ciò corrisponde a unadi mercato di circa 3,69 miliardi di NOK (circa 313 milioni di euro)."La quotazione su Oslo Bors dovrebbe migliorare la nostra visibilità di mercato, fornire accesso a una base più ampia di investitori internazionali e istituzionali, aumentare la liquidità delle azioni", dice il