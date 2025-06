Landi Renzo perde la qualifica di STAR dal 7 luglio

Landi Renzo

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'delle azioni ordinarie emesse da, società attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, e il conseguentedelle stesse al mercatoconIl 26 giugno il consiglio di amministrazione della società aveva comunicato l'intenzione di avviare l'iter per il passaggio delle azioni ordinarie da Euronext STAR Milan a Euronext Milan, "considerando la collocazione suldel gruppo, riservandosi di valutare quali degli impegni attualmente in essere quale società STAR potranno essere mantenuti anche nella nuova configurazione".In quella data era stata anche resa nota l'afferenti ad alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine e, pertanto, della necessità di avviare interlocuzioni con il ceto bancario nel contesto di possibili operazioni straordinarie volte a riposizionare il gruppo nei settori di riferimento nonché di altre azioni dirette, tra l'altro, a supportare una razionalizzazione dei costi.