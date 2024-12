FILA, proventi per 90,9 milioni di euro da collocamento azioni DOMS

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, hamediante accelerated bookbuilding di 2.773.407 azioni ordinarie della società indiana DOMS, pari a circa ilsociale, a un prezzo pari a INR 2.879,29 per azione, corrispondenti a circa 32,79 euro per azione (rispetto ad un valore unitario di carico iscritto nel bilancio consolidato di FILA al 31 dicembre 2023 pari a circa 8,64 euro per azione, corrispondenti a INR 790 per azione).del collocamento ammontano a circa INR 798,54 crore (corrispondenti a circa 90,94 milioni di euro).I proventi saranno principalmenteall'ottimizzazione della struttura del capitale, alla riduzione dell'indebitamento nonchè al soddisfacimento delle priorità degli azionisti e al perseguimento degli obiettivi strategici di FILA.A seguito del completamento del collocamento, FILA ridurrà la propria partecipazione al 26,01% del capitale sociale.