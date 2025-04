AATech, EnVent pone rating Under Review in attesa di dettagli su acquisto Opyn

AATech

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM hasu, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan. Gli analisti evdienziano che, dopo un picco di 1,40 euro a luglio 2024, il prezzo delle azioni AATech è sceso sotto quota 0,60 euro a fine 2024, per poi recuperare gradualmente fino al livello attuale. Complessivamente, negli ultimi dodici mesi AATech ha registrato un calo del 27% rispetto all'8% dell'indice FTSE Italia Growth.AATech ha registrato nell'un fatturato di 1,5 milioni di euro al lordo degli altri proventi, di cui 0,5 milioni derivanti dalla capitalizzazione di costi di ricerca e sviluppo e 0,45 milioni per servizi di consulenza a parti correlate in cui AATech detiene partecipazioni di minoranza. I costi operativi sono stati di 2,4 milioni di euro, in aumento del 29% rispetto all'anno precedente. L'utile netto si è attestato a 0,1 milioni di euro, rispetto alla perdita netta di 0,2 milioni dell'esercizio 2023, al netto degli altri proventi, ovvero 1,7 milioni di plusvalenza da conferimento in natura in Renable (1 milione) e AionTech (0,7 milioni), 0,8 milioni di ammortamenti e 0,3 milioni di interessi. Il management ha comunicato che glisono: ricavi da 6,4 a 7,9 milioni di euro, EBITDA da 3,4 a 4,3 milioni di euro e indebitamento netto da 0,9 a 0,6 milioni di euro.Il management ha annunciato undel 57,1% di, piattaforma fintech che finora operava nel settore del lending-as-a-service alle PMI, ora convertita a servizi tecnologici per il settore finanziario in seguito alla decisione della Banca d'Italia. L'acquisizione potrebbe essere estesa fino al 100% delle azioni e verrebbe eseguita come reverse take-over, con chiusura prevista per il terzo trimestre del 2025, subordinatamente all'approvazione delle autorità di settore. La, poiché il management di AATech prevede un. Il management ha presentato un corrispettivo dell'operazione: 20 milioni di euro, da corrispondere in contanti, azioni ed eventualmente warrant, in vista di un aumento di capitale sociale da approvare.EnVent prevede che l'acquisizione pianificata di BIL conferisca ad AATech un; tuttavia, "al momento, la maggior parte delle informazioni operative e finanziarie aggiornate su BIL, nonché i termini dell'operazione, non sono disponibili, come dichiarato dal management di AATech - si legge nella ricerca - Pertanto, in vista di transazioni rilevanti che coinvolgono capitale azionario e finanziamenti, ricordiamo e sottolineiamo la necessità di informazioni complete sull'attività attuale, la performance e le prospettive del gruppo target, nonché sui termini e il corrispettivo dell'operazione, unitamente alle linee guida del management e alle informazioni sullo sviluppo futuro dopo l'acquisizione, come condizione per pubblicare un aggiornamento delle nostre stime, della valutazione del valore e del rating".