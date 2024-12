FOS, accordo vincolante per acquisizione di RTC

FOS

(Teleborsa) -, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha sottoscrittoun contratto quadro per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della societàAl 31 dicembre 2023 RTC evidenziava undi 6,9 milioni di Euro, undi 0,5 milioni di Euro, corrispondente a circa il 7,0% del fatturato, un utile netto pari a 0,2 milioni di Euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a negativi (cassa) 1,5 milioni di Euro con un organico di circa 60 collaboratori.Ilper il 100% di RTC è stato provvisoriamente determinato dalle parti, a seguito di un'approfondita due diligence contabile e tecnico/commerciale svolta da FOS e dai suoi consulenti, in. L’Operazione sarà finanziata tramite mezzi propri.Il co-Amministratore Delegato di FOS,, ha commentato: “Siamo estremamente lieti di annunciare un nuovo, significativo passo nel nostro percorso di crescita, con l’acquisizione di RTC, un’operazione strategica che rafforza ulteriormente la nostra value proposition sul mercato. L’integrazione delle competenze di RTC rafforza la linea di business software house e consolida il nostro posizionamento nel settore dell’IT management e dei servizi gestiti, ampliando il nostro presidio territoriale a tutto il Nord-Est. Questa operazione si inserisce coerentemente nella nostra strategia di crescita per linee esterne, rafforzando i fondamentali del gruppo e generando sinergie in grado di accelerare ulteriormente la creazione di valore per i nostri stakeholders”.L’Amministratore Unico di RTC,, ha aggiunto: "Siamo molto lieti di entrare a far parte del Gruppo FOS, che consente a RTC di proseguire nel cammino di crescita intrapreso anche attraverso un riposizionamento strategico. Questa evoluzione permette di guardare con grande fiducia alle ulteriori potenzialità di sviluppo, beneficiando del solido posizionamento tecnologico e commerciale del Gruppo FOS nel nostro segmento di mercato. Riteniamo che questo progetto valorizzerà al meglio le nostre esperienze e offrirà a tutti i dipendenti nuove prospettive di crescita professionale e personale".