FS Italiane, finanziamento di 2 miliardi da Intesa Sanpaolo con garanzia SACE

(Teleborsa) -conclude le operazioni di raccolta a medio/lungo termine del 2024, con la sottoscrizione di unper un totale di. I proventi saranno rivolti in particolare a finanziare spese diper l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, totalmente rispondenti ai principi ESG perché relative a progetti in grado di produrre significativi benefici ambientali e sociali.Intesa Sanpaolo - IMI CIB è risultata aggiudicataria di una– lanciata da FS nel mese di ottobre scorso - cui hanno partecipatodomestiche e internazionali, le cui offerte complessive hanno raggiunto unSi conferma con questa operazioneper il rischio di credito e per i, in un anno in cuifinanziarie a medio/lungo terminedi euro.Ilpresenta peraltro una struttura innovativa, poiché beneficia di unadelle spese finanziate – pari a 1 miliardo di euro - risultate idonee per il ricorso alla cd. ", come introdotta dalla Legge 213 del 30 dicembre 2023. Tale garanzia coprerealizzati in Italia, promuovendo la crescita e la competitività delle imprese italiane e del Sistema Paese.L’operazione consentirà dia breve termine - del medesimo importo - sottoscritto con Intesa Sanpaolo il 25 luglio 2023, in scadenza il prossimo 20 gennaio 2025.