Giglio Group, salta l'accordo con Urban Vision. Nuova opportunità con Publinova

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ehanno stabilito di comune accordo chedi aumento del capitale sociale di Giglio Group che, come reso noto a settembre, avrebbe dovuto essere sottoscritto e liberato da parte di Urban Vision mediante il conferimento in natura della relativa azienda.Il CdA ha quindi comunicato la propriafinalizzato a rafforzare la situazione economico-patrimoniale e le prospettive di business.Il consiglio ha anche preso atto della, entrambe con sede a San Marino, detentori del 100% del capitale sociale di, anch'essa con sede a San Marino, operante nel settore del marketing digitale e nella lead generation, nella quale manifestano la propriaall'aumento di capitale mediante il conferimento in natura del 100% del capitale nella suddetta azienda, previa valutazione da parte di un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.Avon e Sky hanno rappresentato che Publinova hadi dimensioni significativamente maggiori, che pertanto il conferimento in natura, in adesione al suddetto aumento di capitale, riguarderà l'intero complesso aziendale risultante dall'integrazione e che prevede di essere in grado di, a conclusione del processo di integrazione in corso. Nel frattempo, si sono dichiarati disponibili ad avviare fin da subito le interlocuzioni necessarie alla definizione dell'assetto contrattuale e delle tempistiche dell'operazione.