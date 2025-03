Giglio.com riduce la perdita a 1,3 milioni di euro nel 2024. Ricavi -18%

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha realizzatopari a 46,2 milioni di euro nel 2024, in flessione del 18% rispetto al 2023. Grazie a un controllo oculato dei costi, ha concluso l'anno con unprossimo al break-even (-0,4%), pari a -0,2 milioni di euro. Migliorativo rispetto al -0,4 milioni del 2023. Al netto delle capitalizzazioni, assenti nel 2024, il 2023 chiudeva invece a -0,7 milioni, dunque l'incremento di EBITDA ante capitalizzazioni è pari a mezzo milione di Euro. Ilè pari a -1,3 milioni di euro, rispetto a -1,7 milioni del 2023."Siamotanto l'EBITDA quanto il risultato netto, in questo contesto esogeno particolarmente sfidante per la nostra industry - ha commentato l'- Abbiamo reagito con la prudenza e la responsabilità necessarie per confermare il percorso verso un veloce break-even, nonostante il forte calo della propensione al consumo dei beni di lusso"."Al contempo, abbiamo compreso le esigenze del mercato e lanciato prodotti innovativi come il Community Shopping, attraverso il quale tutta la rete di partner affiliati potrà riassortire in tempo reale le rotture di stock in un momento di forte riduzione dei budget di acquisto delle collezioni - ha aggiunto - La comprensibile flessione dei ricavi, dopo oltre dieci anni di crescita esponenziale, deve essere letta come unadopo anni in cui i volumi di business sono stati inflazionati nel periodo pandemico e gli anni immediatamente successivi".La(PFN) Adjusted al 31 dicembre 2024 è pari complessivamente a 6,9 milioni di euro, rispetto a 7,1 milioni al 31 dicembre 2023. Il flusso di cassa generato dalla gestione operativa è stato positivo, mentre la leggera erosione della PFN è stata determinata dall'acquisto delle azioni proprie e da investimenti necessari al completamento della nuova sede operativa.