Haiki+ verso quotazione sull'EGM con flottante del 55%

Innovatec

(Teleborsa) -sbarcherà su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con un, dopo il completamento dell'operazione di scissione da, società già quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Sostenya Group avrà il 45,35% del capitale sociale dopo l'ammissione.Si tratta di una, operativo in ambito nazionale e con una copertura territoriale ampia sul territorio italiano. Haiki in giapponese significa "scarto, ferraglia", rifiuto che le società del gruppo Haiki+ valorizzano attraverso servizi altamente qualificati di raccolta, trasporto e recupero di materia. L'attività svolta è volta a superare il paradigma tradizionale che vede nel semplice smaltimento dei rifiuti industriali l'unica via per il fine vita dei prodotti immessi nel circuito produttivo, trasformando la materia di scarto in risorsa di valore. Al 31 dicembre 2023 pro-forma ildi Haiki+ è stato pari a circaIlè composto da 6 membri: Elio Cosimo Catania - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicola Colucci - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Camilla Colucci - Amministratore, Flavio Raimondo - Amministratore Delegato, Claudio De Persio - Amministratore Delegato, Eugenio D'Amico - Amministratore Indipendente.La data prevista di ammissione è l'8 gennaio 2025, con l'