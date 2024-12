Immobiliare, giù compravendite abitazioni e mutui nel 1° trimestre 2024

(Teleborsa) -nel 1° trimestre 2024, dopo l'andamento tendenziale sostanzialmente stabile osservato nel IV trimestre 2023., mentre quello economico aumenta per il terzo trimestre consecutivo, seppur in misura minore nei primi tre mesi del 2024. Secondo l'ultimo report dell'Istat, sono 210.233 leper unità immobiliari, con una differenza pari a(dato destagionalizzato)(dato grezzo).Su base trimestrale, il, su tutto il territorio nazionale - nel Nord-est -6,8%, al Centro -6,2%, nel Nord-ovest -5,9%, al Sud -4,8% e nelle Isole -2,3% c - mentremostra un: in calo al Sud (-5,2%), nelle Isole (-3,7%), nel Nord-ovest (-2,3%) e al Centro (-2,0%), in aumento nel Nord-est (+1,7%).stipulate riguarda i trasferimenti di proprietà di(196.014), il 6,4% quelli a uso economico (13.381) e lo 0,4% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (838).Su base annua invece le transazioni immobiliari segnano un -ed un. A livello territoriale ilsegna, su base annua, variazioni percentuali negative nel Nord-est -8,6%, nel Nord-ovest -5,6%, al Sud -3,7%, e nel Centro -3,5%, mentre registra variazioni positive nelle Isole +5,5%. Ilaumenta nel Nord-est (+12,0%), nelle Isole (+10,0%) e nel Centro (+5,0%); rimane sostanzialmente stabile al Sud (+0,3%) e nel Nord-ovest (+0,1%).Nel settore abitativo lesia nei(-4,8%) sia(-4,3%); nel comparto economico, invece, crescono nei piccoli centri (+8,2%) e diminuiscono nei grandi (-1,1%).e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare. La variazione percentuale calcolata sul dato destagionalizzato è, mentre la variazioneè pari -12%.(Nord-ovest -9,8%, Centro -6,1%, Nord-est -5,1%, Sud -4,4% e Isole -2,3%). Analogamente,si registra undel Paese (Nord-est -13,4%, Nord-ovest -12,4%, Sud -12,3%, Centro -11,9%), sebbene sia più contenuto nelle Isole (-4,6%). Simile la diminuzione nei piccoli e grandi centri (rispettivamente -12,1% e -11,8%).