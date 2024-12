Liste Cda, Consob: al via seconda consultazione con il mercato, si chiuderà il 15 gennaio

(Teleborsa) - La Consob ha fatto sapere di aver avviato oggi una nuova consultazione con ilallo scopo di dare attuazione alla delega regolamentare prevista dallacon riferimento alla presentazione delle liste da parte dei Consigli di amministrazione uscenti (liste del CdA).A valle dell'esame degli esiti della consultazione preliminare, svoltasi fra il 20 novembre e il 5 dicembre scorsi, la Consob ha redatto specifichedelche intendono dare attuazione al nuovo art. 147-ter.1 del Testo unico della finanza (Tuf) e che sono sottoposte a una nuova consultazione."Le proposte regolatorie, in linea con i contributi ricevuti nell'ambito della consultazione preliminare, sono volte a superare le principali problematiche applicative sorte in merito a due temi centrali delladei CdA: legittimazione dei soci alla seconda votazione individuale; la ripartizione dei posti in consiglio, quando le liste di minoranza conseguano più del 20% dei voti", si legge nella nota Consob.Le proposte, prosegue, "intendono al tempo stesso valorizzare l'degli emittenti nella definizione dei sistemi di elezione dei CdA. Ulteriori modifiche proposte intendono realizzare un coordinamento della disciplina prevista nel Regolamento Emittenti con la fattispecie della lista del CdA". La, ha infine comunicato la Consob, si concluderà il 15 gennaio 2025 "con l'obiettivo di approvare ladelle modifiche al Regolamento Emittenti in tempo utile per la stagione assembleare del 2025".