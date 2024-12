Mare Group, raccolti 13 milioni di euro tramite ABB

Mare Engineering Group

illimity Bank

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, harivolta esclusivamente a investitori qualificati. La società ha raccolto sottoscrizioni per 13.065.448,50 euro e impegni vincolanti di sottoscrizione per ulteriori 2.403.301,50 euro, per complessivi 15.468.750 euro.L'aumento di capitale: la prima, composta da 2.750.000 azioni ordinarie interamente sottoscritta per un importo di 12.375.000 euro; la seconda, opzionale e incrementale, sottoscritta per 690.448,50 euro. Sempre con riferimento alla seconda tranche, è stato ricevuto un impegno vincolante alla sottoscrizione entro il termine del 30 giugno 2025 per l'importo residuo di tale tranche, 2.403.301,50 euro."Abbiamo raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, confermando l'affidabilità del nostro modello di crescita - ha commentato l'- Ora siamo pronti ad avviare una nuova fase, caratterizzata da acquisizioni ancora più rilevanti, in linea con la strategia delineata dal Consiglio di Amministrazione. Ringraziamo per questo gli investitori che ci hanno così rapidamente mostrato il loro supporto e la loro fiducia".ha operato qualedell'Aumento di Capitale, curando la procedura di ABB.