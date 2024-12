Prada ed EssilorLuxottica rinnovano accordo di licenza per prossimi 10 anni

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -hannoper lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Prada, Prada Linea Rossa e Miu Miu. L'accordo in essere, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2030, con"Siamo felici di annunciare il rinnovo dell'accordo con EssilorLuxottica, un partner fidato e di lunga data con il quale abbiamo dato vita a una forte collaborazione basata su artigianalità, qualità e innovazione - ha detto, Presidente di Prada - Questo rinnovo conferma il nostro impegno verso questi valori e la nostra visione condivisa per il futuro dell'eyewear"."Da quando le nostre strade si sono incrociate per la prima volta, il Gruppo Prada è stato un partner straordinario, con un posto davvero speciale nella nostra storia - ha aggiunto, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica - Questo rinnovo ci riempie di orgoglio e conferma l'impegno comune per portare l'occhiale di lusso alla sua espressione più alta. Dall'eleganza più raffinata all'irriverenza audace e al dinamismo ispirato allo sport, insieme siamo determinati a offrire prodotti sempre più innovativi negli anni a venire".