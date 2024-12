Selle Royal, utile scende a 1,8 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno. Cala il debito

(Teleborsa) - L'di, società attiva nella produzione e commercializzazione di selle e accessori per il ciclista, nelle calzature e nell'abbigliamento tecnico-sportivo per il ciclismo, haconsolidati sono pari a 135,3 milioni di euro, in calo del -23,3% rispetto ai 176,5 milioni relativi ai dodici mesi precedenti, chiusi al 30 giugno 2023. Il calo del fatturato riflette, oltre alle incertezze nel contesto macroeconomico e geopolitico, una perdurante debolezza del settore del ciclo nel suo complesso, ed in particolar modo in ambito business-to-business, principalmente per effetto dell'accumulo di scorte lungo la filiera produttivo-distributiva tutt'ora in via di normalizzazione.Cala l'a 13,3 milioni di euro (13,6 milioni al netto di alcune poste non ricorrenti) rispetto ai 21,1 milioni del 2023, a causa del calo dei volumi di vendita e del conseguente minor effetto di leva operativa. L'esercizio 2023-2024 chiude con un utile netto pari a 1,8 milioni di euro rispetto agli 8,2 milioni al 30 giugno 2023.In contro-tendenza l'di gruppo che cala di -6,0 milioni di euro, dai 51,8 milioni al 30 giugno dell'anno precedente ai 45,8 milioni al 30 giugno 2024, grazie alla generazione di flussi di cassa operativi positivi a dispetto del calo di redditività.Con l'obiettivo di pianificare un ulteriore rafforzamento della struttura, l'Assemblea hae di accantonare a riserva l'utile di esercizio.