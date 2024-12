Sesa, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Sesa

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 175,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che, come anticipato dal management nelle precedenti call,, ancora influenzato dalla normalizzazione del segmento Digital Green e dal debole mercato della distribuzione a valore aggiunto. Il risultato del segmento VAS è sceso anno su anno sia in termini di fatturato che di EBITDA (sostanzialmente stabile escludendo Digital Green). Come nel 1° trimestre, il segmento SSI ha mostrato un margine EBITDA inferiore anno su anno a causa di maggiori investimenti sia in competenze che in tecnologia in aree di crescita chiave e attività di reingegnerizzazione industriale in alcune unità aziendali (si prevede un ritorno alla crescita della redditività nel 2° semestre.hanno pesato sul risultato netto. Nel complesso, i ricavi sono diminuiti del 4,5% nel 1° semestre (+1,1% su base pro-forma, incluso il contributo di Greensun dall'inizio dell'anno fiscale) o invariati se si esclude il settore Digital Green dal perimetro di consolidamento. Il margine EBITDA è stato di circa il 7,2% (rispetto al 7,5% nel periodo dell'anno precedente e in linea con la nostra stima).Nel, la società dovrebbein segmenti tecnologici innovativi e aree con margini e crescita più elevati. Il miglioramento previsto in Digital Green dovuto alla minore volatilità dei prezzi di mercato e all'espansione del perimetro (ad esempio Greensun) dovrebbe supportare anche il 2° semestre.