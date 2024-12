Cassa Centrale Banca, Fitch migliora l’outlook del rating a Positivo

(Teleborsa) - L’agenzia(Fitch) ha rivisto, da Stabile aconfermando i rating assegnati: Long-Term Issuer Default Rating / Senior preferred debt "BBB-", Short-Term Issuer Default Rating "F3", Long-Term Deposits "BBB",Short-Term Deposits "F3".Il Gruppo Cassa Centrale ha dimostrato un ulteriore miglioramento nella capacità die nella redditività a seguito dalle iniziative messe in atto nelper la crescita dei ricavi da commissioni e il continuo efficientamento dei costi.L’affermazione dei rating (BBB- il giudizio di lungo termine sull’emittente) e il miglioramento dell’outlook riflettono inoltre un, supportato da un’elevata generazione interna di capitale. Si è mantenuta costante l’attenzione alla qualità dell’attivo, con un tasso di copertura del credito deteriorato estremamente prudente."Il miglioramento dell’outlook da parte di Fitch insieme al recente upgrade del rating effettuato da parte di Morningstar DBRS, rappresentano per noi un importante riconoscimento dei progressi economico-patrimoniali realizzati in questi anni dal Gruppo", ha commentato