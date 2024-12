Cube Labs, aumento capitale: nuove sottoscrizioni per 1,5 milioni

Cube Labs,

(Teleborsa) -venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale, comunica di aver perfezionato un’ulteriore sottoscrizione nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato in data 12 giugno 2024 dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti.Nell’ambito di questa operazione, con EnVent Italia SIM nel ruolo di arranger, unha sottoscritto ulteriori 680.000 azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,20 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,17 a riserva di sovraprezzo), per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.496.000,00. Pertanto, tenuto conto delle Azioni già sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale, il totale delle azioni ordinarie di nuova emissione derivanti dall’Aumento di Capitale ammonta a n° 1.208.350, pari al 54,32% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovraprezzo) di Euro 2.658.370,00.Le n. 1.016.181 azioni ordinarie residue dell’Aumento di Capitale, ricorda la società nella nota, potranno essere collocate a cura dell’organo amministrativo, a terzi e/o soci, nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale del 31 dicembre 2025.Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Cube Labs risulta pari ad Euro 635.361,68 suddiviso in 19.060.850 azioni ordinarie prive di valore nominale., ha così commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova sottoscrizione da parte di primario investitore istituzionale italiano, che porta il livello totale della raccolta oltre le attese per l’anno corrente. Questo importate traguardo di fine anno, rappresenta una, confermando la solidità della nostra visione, del nostro modello di business e del crescente interesse per il settore healthcare”.