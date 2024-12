FOF Infrastrutture: nuovi investimenti per 75 milioni a supporto della transizione energetica

(Teleborsa) - Il, il fondo di fondi focalizzato su iniziative green e gestito da, chiude il 2024 con due nuovi investimenti a sostegno della transizione energetica per complessivi 75 milioni. Il numero delle operazioni concluse nel primo anno e mezzo di operatività sale così a sei, per un totale stanziato di 207,5 milioni.Sul fronte degli investimenti,primario operatore finanziario dedicato alla transizione energetica. Nel fondo, CDP Real Asset è anchor investor al primo closing. FIEE Energy Transition III ha lo scopo di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il fondo investe prevalentemente in iniziative di efficienza energetica (illuminazione pubblica e privata, comunità energetiche, fotovoltaico per l'autoconsumo, impianti di co-generazione e tri-generazione), fonti rinnovabili e stoccaggio di energia, smart city, bio-carburanti ed e-mobility, oltre che economia circolare. Gli investimenti hanno unamirati, cioè, alla crescita delle società in cui investe il fondo mediante apporto di risorse per lo sviluppo di nuova progettualità.Ilha, inoltre,gestito da, tra i principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi. Obiettivo principale di GAIF è il sostegno alla transizione energetica e digitale prevalentemente in Italia, attraverso l'investimento in progetti per la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaica, eolica e idroelettrica), in servizi infrastrutturali di stoccaggio e distribuzione di energia, in economia circolare (biometano) e in infrastrutture digitali (torri 5G), con focus su progettualità di nuova costituzione (greenfield). L'investimento del FOF Infrastrutture sosterrà in maniera significativa il raggiungimento della dimensione target da parte di GAIF e, pertanto, la piena realizzazione della sua strategia di investimento.si aggiungono ai quattro già effettuati dal FOF Infrastrutture - Sustainable Securities Fund, Equiter Infrastructure II, Equita Green Impact Fund ed EOS Energy Fund II – a conferma della costruzione di un portafoglio ben diversificato e bilanciato in termini di settori, strategia e strumenti di intervento, tipologia di gestori e maturità dei fondi target.Sulil FOF Infrastrutture registra due nuove delibere da parte di Fondi pensione:, fondo pensione dei dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità;, fondo pensione dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e affini.I nuovi investitori andranno ad arricchire la compagine degli investitori del FOF Infrastrutture, unendosi a CDP Equity – cornerstone investor e advisor del fondo – e ai"In un anno e mezzo di operatività il FOF Infrastrutture ha già investito oltre il 65% della propria disponibilità a sostegno di iniziative di transizione energetica ed economia circolare, confermando l'impegno concreto del Gruppo CDP in favore dello sviluppo di infrastrutture sostenibili per la crescita del Paese – commenta– in parallelo ha continuato ad attrarre nuovi investitori, a conferma dell'attrattività del profilo rischio-rendimento offerto, facilitando l'afflusso di risorse istituzionali verso l'economia reale. Si tratta di traguardi importanti realizzati a seguito dell'ampliamento dell'operatività della nostra SGR al settore infrastrutturale, secondo una strategia evolutiva dal real estate al real asset".