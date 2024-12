Koinos Capital acquista maggioranza di Lapi per creare polo della termoformatura

(Teleborsa) -- fondo di private equity di Koinos Capital SGR, società di investimento indipendente multi-strategy - ha, uno dei principali operatori italiani attivi nella termoformatura computerizzata di beni durevoli e componenti industriali.In linea con il suo approccio imprenditoriale buy & build, con l'ingresso in Lapi Koinos Capital SGR, in crescita e in grande evoluzione. Il piano di sviluppo alla base del progetto prevede un programma di investimento quinquennale volto ad aumentare la capacità produttiva e la competitività di Lapi, anche a livello internazionale, nonché a favorire l'aggregazione – in Italia e all'estero, con particolare attenzione a Spagna, Francia e Stati Uniti – di ulteriori realtà specializzate su materiali e/o segmenti di mercato ad oggi non ancora coperti dall'azienda.L'acquisizione si è concretizzata attraverso la- Vaifro e Piero Campanini e Lorenzo Baldi - e il contestuale reinvestimento da parte di Dimitri Campanini, figlio di uno dei fondatori e Responsabile Commerciale di Lapi, che continuerà il suo percorso in azienda.Fondata nel 1989 a Barco di Bibbiano (RE), Lapi realizza - nei suoi tre stabilimenti produttivi - componenti con numerose applicazioni in molteplici settori industriali, tra i quali veicoli speciali, agricoltura, movimento terra, logistica, macchinari industriali e medicale. L'azienda, con un team di oltre 80 persone e più di 150 clienti, ha chiuso il 2023 con un. Nel periodo 2012-2023, inoltre, Lapi è cresciuta ad un CAGR pari a circa il 6%, a testimonianza della forte resilienza ai diversi cicli economici che si sono susseguiti negli anni."L'acquisizione di Lapi rappresenta una nuova, importante, tappa nel nostro percorso, perché ci dà l'opportunità di avviare un ulteriore progetto di aggregazione in un settore interessante e in crescita - commenta- Questa operazione, la quinta conclusa dal fondo Koinos Uno, è del tutto in linea con il nostro approccio imprenditoriale, orientato a creare e far crescere delle eccellenze in settori industriali frammentati ad alta potenzialità. Inoltre, aggiungiamo oggi anche un importante focus in ambito ESG, in quanto nella fase di due diligence sono già stati applicati i principali criteri di valutazione in linea con i requisiti B-Corp ed è stato intrapreso il percorso per ottenere questa certificazione nel più breve tempo possibile".