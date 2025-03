Ambienta cede maggioranza di Namirial a Bain Capital

(Teleborsa) -, asset manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha siglato un, leader nel digital transaction management software. La partecipazione di maggioranza sarà ceduta a, uno dei principali fondi di investimento a livello globale.Il fondatore, guidato dal CEO Max Pellegrini,nella società, a conferma del loro impegno e pieno allineamento con la strategia di crescita futura del gruppo.Fondata nel 2000, Namirial è oggi tra i principali provider globali di soluzioni Software-as-a-Service (SaaS) per la gestione digitale delle transazioni e dei servizi fiduciari digitali. Dal suo ingresso nel capitale nel 2020, Ambienta ha significativamente potenziato Namirial, rafforzandone l’organizzazione e il modello di governance, nominando un nuovo CEO e supportando lo sviluppo continuo del portafoglio prodotti e la crescita per linee esterne con 7 acquisizioni., Private Equity Partner di Ambienta, ha sottolienato "la crescita di Namirial rappresenta un caso esemplare della forza propulsiva generata dai trend di sostenibilità ambientale".Per, Fondatore di Namirial, "la partnership con Ambienta negli ultimi cinque anni ha rappresentato un’esperienza profondamente trasformativa. La loro visione strategica e il supporto costante ci hanno permesso di accelerare la crescita, esplorare nuovi mercati e rafforzare la nostra presenza globale – il tutto rimanendo sempre fedeli ai nostri valori fondamentali"."Ambienta è stata un partner straordinario nel nostro percorso di crescita. - ha affermato, CEO di Namirial - La loro esperienza, visione e approccio ci hanno permesso di rafforzare l’organizzazione, investire nelle persone e superare con successo tutti i nostri obiettivi strategici. I risultati raggiunti insieme testimoniano la forza di questa collaborazione e rappresentano una solida base su cui costruire il futuro"., Partner di Bain Capital, ha affermato che "questo investimento è un ulteriore passo per Bain Capital nel settore Technology ed in Italia: rappresenta un’opportunità entusiasmante di supportare Namirial nella sua mission di fornire soluzioni software innovative che trasformano il modo in cui le aziende operano, specificatamente in processi compliance-critical".dell’operazione è previsto nel, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.