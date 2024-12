RAI Way brilla con avvio trattative fusione Ei Towers

Rai Way

società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo perche guadagna il 3,48% sui valori precedenti in controtendenza con il mercato colpito da vendite generalizzate.Ieri sera, a mercato chiuso, RAI, F2i e MFE - MediaForEurope hanno annunciato la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding non vincolante per l'avvio "di taluni approfondimenti preliminari" relativi ad una operazione di aggregazione tra RAI Way ed EI Towers nel rispetto del DPCM del 22 maggio 2024, modificativo del DPCM del 17 febbraio 2022 (mantenimento quota RAI e quotazione Rai Way in caso di operazioni straordinarie).Il MoU - sottolinea una nota - prevede un periodo di esclusiva fino al 30 settembre 2025 e precisa i capisaldi della Potenziale Operazione (tra i quali, il mantenimento della quotazione della combined entity nonché la realizzazione della Potenziale Operazione con modalità che consentano di beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, secondo quanto previsto dalla normativa rilevante in materia) e una road map per la definizione dei termini della Potenziale Operazione entro la scadenza dell’esclusiva.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,273 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,403. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,197.