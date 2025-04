Borse europee in calo con sorpresa negativa da dazi "reciproci" di Trump

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -annunciati ieri sera. Quello che il presidente Donald Trump ha chiamato "Liberation Day" è stato infattiper i mercati. Innanzitutto, Trump ha annunciato tariffe su vasta scala: una tariffa del 10% su tutte le importazioni da tutti i paesi a partire dal 5 aprile 2025, seguita da tariffe reciproche più elevate su circa 60 paesi con i maggiori squilibri commerciali degli Stati Uniti a partire dal 9 aprile 2025. È stato spiegato che tali misure resteranno in vigore finché Trump non riterrà risolti il ??deficit commerciale e il trattamento non reciproco, lasciando spazio alla negoziazione."Le nuove tariffe sono state generalmente più forti e più ampie di quanto ci aspettassimo noi e i mercati, e hanno inviato onde d'urto nei mercati globali tra le preoccupazioni che i", commentano gli analisti di Danske Bank.L'continua gli scambi a 1,097 Euro / Dollaro USA, con un aumento dell'1,21%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-3,56%), che ha toccato 69,16 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +108 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,70%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,53%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,88%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione dell'1,58%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 40.052 punti, in netto calo dell'1,52%. Negativo il(-0,87%); come pure, variazioni negative per il(-0,71%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,69%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,93%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,71%.avanza dell'1,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,90%. Scivola, con un netto svantaggio del 4,26%. In perdita, che scende del 4,18%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,07 punti percentuali.di Milano,(+3,63%),(+2,30%),(+1,74%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,16%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,91%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,90%.scende del 2,82%.