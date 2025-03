Piazza Affari in netto calo zavorrata da banche e titoli ciclici

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Italgas

Snam

Terna

Iveco

Banca MPS

BPER

Prysmian

GVS

Fincantieri

Rai Way

Garofalo Health Care

Webuild

Ariston Holding

Juventus

Banca Ifis

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, in un clima di avversione al rischio che sta premiando gli asset rifugio come l'oro. A pesare sono le politiche protezionistiche avviate dall'Amministrazione Trump, seguite da molti altri partner commerciali internazionali: sarà fondamentale l'avvio o meno di nuove tariffe a partire dal 2 aprile.Sul fronte macroeconomico, ina febbraio le vendite al dettaglio hanno marginalmente accelerato a +0,8% m/m, mentre inl'inflazione a marzo è salita oltre le attese (+2% su anno), grazie soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia.Per quanto riguarda le banche centrali,(Governatore della Banca d'Italia) ha detto che "l'aumento dell'incertezza - dovuto soprattutto agli annunci, talora contraddittori, sulle politiche commerciali degli Stati Uniti - impone cautela nel percorso di diminuzione dei tassi ufficiali".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.117,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,35%, a 69,61 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +110 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,77%.lettera su, che registra un importante calo dell'1,93%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%, e scende, con un ribasso dell'1,84%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 2,00%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 40.180 punti. Pessimo il(-1,69%); con analoga direzione, in forte calo il(-2,18%).Tra., salgono leggermente(+0,45%),(+0,34%) e(+0,24%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%. Crolla, con una flessione del 4,44%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,26%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,20%.del FTSE MidCap,(+2,79%),(+1,25%),(+0,87%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,28%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,35%. In perdita, che scende del 3,99%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,69%.