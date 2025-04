Listini europei in ribasso con la BCE che naviga a vista per incertezza dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500 e in ribasso per il Dow Jones. La, portando il target rate al 2,25%, in linea con le attese implicite nei tassi a brevissimo e con le previsioni di consenso. Si tratta del settimo calo dall’avvio della rimozione della restrizione monetaria a giugno 2024, quanto il tasso sui depositi era al 4%."I", ha dichiarato lain conferenza stampa, sottolineando che ci vorrà ancora tempo prima che le conseguenze complete dei dazi statunitensi siano chiare, soprattutto sull'inflazione. "La forte escalation delle tensioni commerciali globali e le relative incertezze probabilmente indeboliranno la crescita dell'area euro, frenando le esportazioni, e potrebbero trascinare al ribasso investimenti e consumi - ha affermato - Il deterioramento del sentiment sui mercati finanziari potrebbe portare a condizioni di finanziamento più restrittive".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.316,3 dollari l'oncia, in calo dello 0,79%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,1%), raggiunge 63,16 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +114 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,58%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,60%., si muove sotto la parità il, che scende a 35.872 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 38.039 punti. Poco sotto la parità il(-0,42%); come pure, in rosso il(-0,72%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,47%),(+1,32%),(+1,30%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,69%. Calo deciso per, che segna un -2,47%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,10%.di Milano,(+5,73%),(+1,77%),(+1,51%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,43%. Sensibili perdite per, in calo del 4,39%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,39%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,33%.